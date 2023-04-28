В России дальнобойщик-белорус наехал на ногу сотруднику Смоленской таможни 28.04.2023, 16:36

1,068

иллюстративное фото

Что было дальше?

В Смоленске огласили приговор белорусскому дальнобойщику, которого обвиняли в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья», в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, пишут «Сильные новости».

В апреле 2020 года дальнобойщик принял предложение своего знакомого перевезти из Беларуси в Россию на 20-тонной фуре Mercedes груз молдавских яблок. За это ему обещали 10 тысяч российских рублей (около 126 долларов).

Границу водитель пересекал ночью и нарвался на тотальную проверку в районе КПП «Красная Горка». Белорус занервничал, а когда к нему подошел таможенник и попросил показать документы на груз, водитель отказался и заблокировал двери кабины. (Позже на следствии он сказал, что испугался «сам не зная из-за чего»).

Затем подъехали сотрудники ГИБДД, которым белорус показал свой паспорт, но наотрез отказался покидать машину. Полицейские развернули перед фурой спецсредство «Лиана» и вызвали подкрепление в виде бойцов таможенного спецназа, на предложение которых выйти, показать документы и груз белорус ответил молчанием. Спецназовцы свой служебный легковой автомобиль припарковали перед большегрузом и стали ждать.

Противостояние длилось почти два часа, а потом белорус сдал фуру назад и начал передним ходом объезжать автомобиль таможенников. Легковушку он задел бампером во время крутого разворота на полосу движения, ведущую в сторону Беларуси. Один из спецназовцев встал на его пути и, размахивая пистолетом, кричал: «Стой!» Белорус же прибавил газа, проехал по правой ноге таможенника, который не успел отскочить, и скрылся в ночи.

После раздумий на родине дальнобойщик вернулся в Россию и сдался правоохранителям, написав явку с повинной. В суде он от дачи показаний отказался, полностью признав свою вину.

«Он понимал, что, следуя на автомобиле в сторону сотрудника таможенной службы, может причинить ему телесные повреждения, опасные для его здоровья, однако рассчитывал на то, что сотрудник таможни отойдет в сторону, и он его не заденет. Причинения смерти сотруднику таможни он не желал. Он видел, что сотрудник таможни, после того как он проехал ему по ноге, остался на автодороге, если бы он желал его смерти, он бы вернулся и сбил бы его автомобилем», — такие показания дальнобойщика содержатся в тексте приговора.

Суд решил, что исправить белоруса можно без изоляции от общества, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Гражданские иски от таможни за поврежденный служебный автомобиль и потерпевшего, который месяц провел на больничном и передвигался на костылях, не заявлялись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».