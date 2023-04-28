Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам в начале мая 28.04.2023, 17:00

Фото: Charter97.org

Температурные колебания продолжатся.

В Беларусь пришло похолодание, по прогнозам синоптиков, теплая погода в ближайшие дни не установится, сообщает Белгидромет.

В ночь на субботу, 29 апреля, ожидается минусовая температура. Местами столбики термометров опустятся до −3°С. Днем будет теплее — +11...17°С по стране. Дождей не прогнозируется.

30 апреля, в воскресенье, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, днем — от +11°С по северо-западу до +19°С по югу.

В понедельник, 1 мая, существенных осадков не ожидается, только по северу страны пройдут кратковременные дожди. В ночные часы минимальная температура воздуха окажется в пределах от -2°С по западу до +6°С по востоку, днем воздух прогреется до +10.. +17°С.

Рассчитывать на длительный период теплой погоды в начале мая не стоит, предупреждают синоптики. И хоть днем во вторник, 2 мая, будет тепло — до +19°С, а по югу до +21°С — температурные колебания продолжатся.

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