Синоптики рассказали, какую погоду ждать белорусам в начале мая
- 28.04.2023, 17:00
Температурные колебания продолжатся.
В Беларусь пришло похолодание, по прогнозам синоптиков, теплая погода в ближайшие дни не установится, сообщает Белгидромет.
В ночь на субботу, 29 апреля, ожидается минусовая температура. Местами столбики термометров опустятся до −3°С. Днем будет теплее — +11...17°С по стране. Дождей не прогнозируется.
30 апреля, в воскресенье, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, днем — от +11°С по северо-западу до +19°С по югу.
В понедельник, 1 мая, существенных осадков не ожидается, только по северу страны пройдут кратковременные дожди. В ночные часы минимальная температура воздуха окажется в пределах от -2°С по западу до +6°С по востоку, днем воздух прогреется до +10.. +17°С.
Рассчитывать на длительный период теплой погоды в начале мая не стоит, предупреждают синоптики. И хоть днем во вторник, 2 мая, будет тепло — до +19°С, а по югу до +21°С — температурные колебания продолжатся.