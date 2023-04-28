В Москве бюджетников обязали высматривать в небе беспилотники 2 28.04.2023, 17:09

1,340

Отказавшихся увольняют.

Система противовоздушной обороны РФ уже настолько не справляется с регулярными налетами украинских БПЛА, что властям страны не остается ничего другого, как привлекать к мониторингу неба работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно его данным, в Москве уже формируются дежурные группы бюджетников, чьей задачей будет высматривание украинских беспилотников в небе над российской столицей на майские праздники (с 27 апреля по 9 мая включительно).

В подтверждение этому были опубликованы скриншоты соответствующих документов.

«Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов», — рассказали работники одного из ведомств, привлеченных к отслеживанию дронов.

Кроме того, сформированные патрули должны будут вместо силовиков проверять чердаки, подвалы, «подозрительные вещи» и даже автомобили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».