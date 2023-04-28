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В Москве бюджетников обязали высматривать в небе беспилотники

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  • 28.04.2023, 17:09
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В Москве бюджетников обязали высматривать в небе беспилотники

Отказавшихся увольняют.

Система противовоздушной обороны РФ уже настолько не справляется с регулярными налетами украинских БПЛА, что властям страны не остается ничего другого, как привлекать к мониторингу неба работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно его данным, в Москве уже формируются дежурные группы бюджетников, чьей задачей будет высматривание украинских беспилотников в небе над российской столицей на майские праздники (с 27 апреля по 9 мая включительно).

В подтверждение этому были опубликованы скриншоты соответствующих документов.

«Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов», — рассказали работники одного из ведомств, привлеченных к отслеживанию дронов.

Кроме того, сформированные патрули должны будут вместо силовиков проверять чердаки, подвалы, «подозрительные вещи» и даже автомобили.

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