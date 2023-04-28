Китай запустил боевой беспилотник вокруг Тайваня 28.04.2023, 17:22

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Китай запустил боевой беспилотник вокруг Тайваня, демонстрируя свою способность атаковать резервные базы острова на восточном побережье, тогда как морской патрульный самолет ВМС США прошел через Тайваньский пролив. Об этом сообщает «Зеркало недели», со ссылкой на Reuters.

Китай, считающий Тайвань своей территорией, за последние три года усилил военное давление на остров, пытаясь вынудить Тайбэй признать власть Пекина.

В этом месяце Китай устроил военные учения вокруг Тайваня после того, как президент острова Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

Министерство обороны Тайваня, обнародовав в пятницу, 28 апреля, информацию о военной активности Китая за предыдущие 24 часа, заявило, что 19 китайских военных самолетов вошли в зону идентификации противовоздушной обороны острова.

Среди них был боевой беспилотник TB-001, который облетел Тайвань. Сначала он пересек пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин, затем двигаясь к востоку острова, и в конце концов вернулся обратно к китайскому побережью.

Военный аналитик из National Policy Foundation Чие Чун сказал, что в условиях возможной войны Китай, скорее всего, отправит TB-001 для обнаружения целей на восточном побережье острова, где Тайвань держит резервные силы, поскольку базы там не выходят на китайское побережье.

«Это позволит военно-морским и военно-воздушным силам китайской армии в западной части Тихого океана, в том числе ударным группам ВВС или боевым группам авианосцев, совершать атаки на восточном побережье», - сказал он.

Аналитик добавил, что это не первый полет китайского беспилотника над Тайванем, но, скорее всего, впервые он совершил это полностью в пределах зоны противовоздушной обороны острова.

Китайские государственные СМИ пишут, что TB-001 способен совершать полеты на большой высоте и на больших расстояниях.

Миссии в Тайваньском проливе

Напряженность вокруг Тайваня обеспокоила Вашингтон и его союзников, неоднократно призывавших Китай не менять статус-кво силой.

В пятницу, 28 апреля, морской патрульно-разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел через Тайваньский пролив, а высокопоставленный французский депутат подтвердил, что военный корабль его страны недавно прошел через эту «чувствительную» водную артерию.

Соединенные Штаты, а иногда также их союзники, регулярно отправляют военные корабли и самолеты через Тайваньский пролив на протяжении последних лет.

7-й флот ВМС США заявил, что Poseidon летел в международном воздушном пространстве.

«Действуя в Тайваньском проливе в соответствии с международным правом, Соединенные Штаты поддерживают навигационные права и свободы всех наций. Проход самолета через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», - говорится в заявлении.

Китайские военные сказали, что следили за самолетом и обвинили США в провокационном поведении.

В прошлом году Китай подчеркнул, что имеет суверенитет и юрисдикцию над Тайваньским проливом, и назвал «ошибочным» отнесение пролива к международным водам. Соединенные Штаты и Тайвань заявляют, что позиция Китая неправильна.

Встретившись в пятницу, 28 апреля, с лидером острова в ее офисе в Тайбэе, бывший министр обороны Франции и сенатор Ален Ришар заявил, что отправка военного корабля через пролив демонстрирует преданность его страны вопросам безопасности.

«Я хочу сказать вам, что наш парламент считает, что безопасность Тайваня является для нас важным вопросом, и мы призываем наши власти оставаться бдительными относительно безопасности в проливе, как это снова продемонстрировал недавний проход нашего военного корабля», - сказал Ришар.

Глава Командования воздушной мобильности ВВС США генерал Майк Миннихан прогнозирует, что война между Китаем и Соединенными Штатами может начаться уже через два года.

Однако разведывательное сообщество США считает, что Китай не хочет военного конфликта вокруг Тайваня, хотя и полон решимости взять независимый остров под свой контроль.

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