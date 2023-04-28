За сколько сейчас можно купить участок недалеко от Минска? 28.04.2023, 17:29

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Стали известны итоги аукциона по продаже земли.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt рассказал об итогах торгов.

На аукцион было предложено 2 лота — земельных участка в деревнях Лавля и Полевая.

На лот № 1 — участок 15 соток с кадастровым номером 624 884 502 601 000 064 в д. Лавля подали одну заявку. Начальная цена на лот составила 5 000 рублей. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа.

Участок продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 5 250 рублей, или 1 788 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На аукционе в марте этого года участок в Лавле также продан единственному заявителю за 5 250 рублей, или 1 844 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 2 – участок 14,72 сотки с кадастровым номером 624884506101000099 в д. Полевая также подано одно заявление. Имеется возможность подключения к объекту строительства электричества.

При начальной цене 5 000 рублей лот реализован за 5 250 рублей, или 1 788 долларов.

Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск — Борисов — Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.

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