Как будут работать магазины на майские праздники в Польше 1 28.04.2023, 17:42

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Фото: Charter97.org

Белорусам на заметку.

В Польше 1 и 3 мая являются государственными праздниками и выходными днями, которые отмечаются в рамках Дня Труда и Дня Конституции. MOST рассказывает, когда и какие магазины будут открыты в эти дни.

29 апреля

Почти все магазины сети Biedronka будут открыты вплоть до 29 апреля с 6:00 до 23:00. Датская сеть Netto также решила продлить график работы на час, с 6:00 до 23:00. Другие магазины будут работать по стандартному графику.

30 апреля

Торговое воскресенье. Все магазины будут работать по обычному графику, поскольку этот день не является выходным. Сеть магазинов Lidl будет работать с 9:00 до 19:00.

1 мая

День труда, который в Польше является государственным праздником и выходным днём. Гипермаркеты, супермаркеты и дисконтные магазины таких сетей, как Lidl, Biedronka, Aldi, Kaufland, Carrefour и Auchan будут закрыты. Но самое необходимое можно будет купить в небольших местных магазинах либо на заправочных станциях.

2 мая

Все магазины будут работать по стандартному графику.

3 мая

Годовщина принятия Конституции 3 мая. Государственный праздник, в который большинство магазинов будут закрыты.

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