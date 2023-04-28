Как будут работать магазины на майские праздники в Польше

Как будут работать магазины на майские праздники в Польше1
- 28.04.2023, 17:42
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Белорусам на заметку.
В Польше 1 и 3 мая являются государственными праздниками и выходными днями, которые отмечаются в рамках Дня Труда и Дня Конституции. MOST рассказывает, когда и какие магазины будут открыты в эти дни.
29 апреля
Почти все магазины сети Biedronka будут открыты вплоть до 29 апреля с 6:00 до 23:00. Датская сеть Netto также решила продлить график работы на час, с 6:00 до 23:00. Другие магазины будут работать по стандартному графику.
30 апреля
Торговое воскресенье. Все магазины будут работать по обычному графику, поскольку этот день не является выходным. Сеть магазинов Lidl будет работать с 9:00 до 19:00.
1 мая
День труда, который в Польше является государственным праздником и выходным днём. Гипермаркеты, супермаркеты и дисконтные магазины таких сетей, как Lidl, Biedronka, Aldi, Kaufland, Carrefour и Auchan будут закрыты. Но самое необходимое можно будет купить в небольших местных магазинах либо на заправочных станциях.
2 мая
Все магазины будут работать по стандартному графику.
3 мая
Годовщина принятия Конституции 3 мая. Государственный праздник, в который большинство магазинов будут закрыты.