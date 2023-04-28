У белоруски отобрали статус пострадавшей из-за аварии на ЧАЭС 1 28.04.2023, 18:18

С его помощью она пыталась не отправиться на «химию».

Белоруску лишили статуса пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, который она получила, чтобы избежать ответственности за мошенничество, сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура Речицкого района проверила законность выдачи удостоверения пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС 53-летней белоруске и пришла к выводу, что та просто решила использовать новый статус.

Женщина 15 ноября прошлого года заключила договор, по которому ей во владение и пользование за плату был передан дом в зоне радиоактивного загрязнения в деревне Горивода Речицкого района. Она там зарегистрировалась, хотя жить не собиралась, но получила статус пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

Все это женщина совершила, чтобы попасть под амнистию и уклониться от наказания за мошенничество, назначенного судом 14 ноября того же года. Тогда ее приговорили к 1,5 года «химии». В новом статусе пострадавшей от аварии на ЧАЭС белоруска подала ходатайство о применении амнистии и освобождении от наказания со снятием судимости.

Но прокуратура Речицкого района направила в суд иск о признании договора о найме жилого помещения недействительным. Суд удовлетворил его в полном объеме.

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