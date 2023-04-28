Шойгу пришлось отказаться от любимого «танкового биатлона» из-за потерь в Украине 6 28.04.2023, 18:21

Сергей Шойгу

Не хватает техники и экипажей.

В РФ решили не организовывать в 2023 году Международные армейские игры, в рамках которых проводились соревнование по «танковому биатлону», столь любимому российским генералитетом и лично главой минобороны Сергеем Шойгу.

Об этом со ссылкой на кремлевские пропагандистские ресурсы сообщает в своей ежедневной сводке разведка Великобритании.

Соревнования между танкистами в искусстве вождения и точности стрельбы были задуманы для популяризации военного дела среди граждан РФ.

Кроме того, руководство страны получало возможность для самоутверждения за счет результатов, которые демонстрировали российские экипажи.

Впрочем, из-за своих огромных потерь, как в бронетехнике, так и живой силе в ходе войны против Украины, у минобороны РФ не осталось экипажей, которые можно было бы выставить на соревнования, чтобы занять призовые месте.

В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты лишились уже, как минимум, трех своих чемпионов по «танковому биатлону» — Максима Жарко, Бато Басанова и Алексея Бакулева.

«Вероятно, из-за потерь в Украине минобороны России озабочено нехваткой танков, экипажей и другого квалифицированного персонала, что поставит под удар привычное доминирование сборной России в медальном зачете», — пояснили в британской разведке.

Также отмечается, что проведение армейские игры в преддверии предстоящего контрнаступления украинских войск вызовут раздражение среди так называемых «z-патриотов», критикующих подобные развлечения военного руководства РФ на фоне регулярных провалов российской армии.

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