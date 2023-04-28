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«Новость-молния»: чиновники придумали очередные новшества для предпринимателей

  • 28.04.2023, 18:33
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«Новость-молния»: чиновники придумали очередные новшества для предпринимателей

Они уже вызвали много шума.

Для индивидуальных предпринимателей хотят ввести существенные изменения. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале. Этот законопроект сейчас активно обсуждают предприниматели, передает «Зеркало».

Хотят урезать список видов деятельности для ИП

В законопроекте прописали, что чиновники хотят пересмотреть список видов деятельности, которыми могут заниматься предприниматели. Предлагается, чтобы правительство это сделало до 1 июня. Планируется, что теми видами деятельности, которые не попадут в обновленный Совмином перечень, ИП не смогут заниматься. Тем, кто уже работает по ним, разрешат завершить бизнес до конца 2025 года. Исключение — те ИП, которые занимаются организацией и проведением культурно-зрелищных мероприятий, они смогут трудиться до 1 июля этого года.

Те ИП, которым можно будет работать до конца 2025 года, затем должны будут открыть юрлицо либо ликвидироваться, предполагает в своем телеграм-канале юрист Александр Жук. Он сопроводил информацию о возможных изменениях для ИП уточнением, что это «новость-молния».

В законопроекте также предлагается, чтобы правительство к 1 июня установило список работ и услуг, которые могут оказывать те, кто занимается самостоятельной профессиональной деятельностью.

«Изменится перечень деятельности, не относящейся к предпринимательской. Ремесленники, агроусадьбы, самозанятые — получат статус предпринимателя», — уточняет в своем телеграм-канале юрист Алеся Теребей.

Возможное новшество по регистрации компаний

В законопроекте прописали, что физлица, которые зарегистрированы как ИП, могут создать коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом. В документе указаны подробности, как это можно будет сделать.

«ИП сможет зарегистрировать коммерческую организацию. Организационно-правовая форма пока не определена, значит, может быть и ЧУП, и ООО», — отмечает Алеся Теребей. По ее мнению, «важно понимать грядущие изменения и продумывать „план Б“ уже сейчас, предупрежден — значит, вооружен».

Алеся Теребей обращает внимание на еще одно возможное изменение:

— Появится новый реестр субъектов малого предпринимательства, в который войдут все предприниматели (и агроусадьбы, ремесленники, самозанятые в том числе) и малые организации (до 100 работников).

«Вне зависимости от всего в любое время гражданин может создать юрлицо. Но тогда наемные работники, налоги и ФСЗН с зарплаты, налог на дивиденды, с большой вероятностью — еще и аренда офиса», — уточняет Александр Жук о перспективах перехода ИП в юрлицо.

Алеся Теребей прогнозирует, что большинство положений законопроекта сохранятся и войдут в будущие правки в законодательство по ИП, «изменят максимум на 10−15%».

О том, что для ИП намерены ввести новые изменения, стало известно в октябре 2022 года.

Какие изменения для ИП уже ввели в 2023 году

Ранее в 2023 году для предпринимателей уже ввели налоговые изменения. Для них среди прочего подняли подоходный налог с 16 до 20%. Также для ИП отменили возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Для предпринимателей в этом году также сократили список видов деятельности для уплаты единого налога, а по тем, которые оставили, подняли ставки налога.

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