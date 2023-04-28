«Новость-молния»: чиновники придумали очередные новшества для предпринимателей 28.04.2023, 18:33

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Они уже вызвали много шума.

Для индивидуальных предпринимателей хотят ввести существенные изменения. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале. Этот законопроект сейчас активно обсуждают предприниматели, передает «Зеркало».

Хотят урезать список видов деятельности для ИП

В законопроекте прописали, что чиновники хотят пересмотреть список видов деятельности, которыми могут заниматься предприниматели. Предлагается, чтобы правительство это сделало до 1 июня. Планируется, что теми видами деятельности, которые не попадут в обновленный Совмином перечень, ИП не смогут заниматься. Тем, кто уже работает по ним, разрешат завершить бизнес до конца 2025 года. Исключение — те ИП, которые занимаются организацией и проведением культурно-зрелищных мероприятий, они смогут трудиться до 1 июля этого года.

Те ИП, которым можно будет работать до конца 2025 года, затем должны будут открыть юрлицо либо ликвидироваться, предполагает в своем телеграм-канале юрист Александр Жук. Он сопроводил информацию о возможных изменениях для ИП уточнением, что это «новость-молния».

В законопроекте также предлагается, чтобы правительство к 1 июня установило список работ и услуг, которые могут оказывать те, кто занимается самостоятельной профессиональной деятельностью.

«Изменится перечень деятельности, не относящейся к предпринимательской. Ремесленники, агроусадьбы, самозанятые — получат статус предпринимателя», — уточняет в своем телеграм-канале юрист Алеся Теребей.

Возможное новшество по регистрации компаний

В законопроекте прописали, что физлица, которые зарегистрированы как ИП, могут создать коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом. В документе указаны подробности, как это можно будет сделать.

«ИП сможет зарегистрировать коммерческую организацию. Организационно-правовая форма пока не определена, значит, может быть и ЧУП, и ООО», — отмечает Алеся Теребей. По ее мнению, «важно понимать грядущие изменения и продумывать „план Б“ уже сейчас, предупрежден — значит, вооружен».

Алеся Теребей обращает внимание на еще одно возможное изменение:

— Появится новый реестр субъектов малого предпринимательства, в который войдут все предприниматели (и агроусадьбы, ремесленники, самозанятые в том числе) и малые организации (до 100 работников).

«Вне зависимости от всего в любое время гражданин может создать юрлицо. Но тогда наемные работники, налоги и ФСЗН с зарплаты, налог на дивиденды, с большой вероятностью — еще и аренда офиса», — уточняет Александр Жук о перспективах перехода ИП в юрлицо.

Алеся Теребей прогнозирует, что большинство положений законопроекта сохранятся и войдут в будущие правки в законодательство по ИП, «изменят максимум на 10−15%».

О том, что для ИП намерены ввести новые изменения, стало известно в октябре 2022 года.

Какие изменения для ИП уже ввели в 2023 году

Ранее в 2023 году для предпринимателей уже ввели налоговые изменения. Для них среди прочего подняли подоходный налог с 16 до 20%. Также для ИП отменили возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Для предпринимателей в этом году также сократили список видов деятельности для уплаты единого налога, а по тем, которые оставили, подняли ставки налога.

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