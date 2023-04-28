Литовская таможня рассказала о странных логистических схемах 28.04.2023, 18:47

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В попытках обойти санкции заподозрили и режим Лукашенко.

В Литве в рамках соблюдения санкций будут уделять особое внимание экспортному и транзитному контролю товаров, перевозимых в третьи страны через Беларусь и Россию. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.

В литовском ведомстве отметили, что все чаще фиксируют странные логистические маршруты. Например, товары из Словакии и Чехии везут в Турцию через Беларусь или Россию, а не более понятным маршрутом через Венгрию, Румынию и Болгарию. Еще более удивителен путь немецких или эстонских грузов — в Великобританию, Таиланд, Южную Корею и ОАЭ они также попадают почему-то через РФ или Беларусь.

«У литовской таможни есть обоснованные подозрения, что конечным пунктом назначения таких товаров является Россия, и выбором такого маршрута делается попытка обойти санкции», — говорится в сообщении.

В литовское таможне заявили, что при выявлении странных логистических маршрутов их не будут пропускать через границу и порекомендуют другой путь.

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