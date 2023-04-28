Сколько этим летом будут стоить путевки в детские лагеря 28.04.2023, 19:07

Отдых обойдется в копеечку.

В 2023 году в госбюджете на проведение детской летней оздоровительной кампании выделили 64 млн рублей — почти на 8 млн больше, чем в прошлом. Это позволило увеличить удешевление путевки до 264 рублей, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Как рассказал на пресс-конференции замначальника отдела закупок и методической работы центра Алексей Желенков, прогнозируемая стоимость 18-дневной путевки в загородный лагерь с круглосуточным пребыванием в этом году составит 690 рублей (в прошлом было 577 рублей).

— Мы считаем, что предварительная стоимость путевки соответствует макроэкономическим показателям, прогнозируемым в Беларуси на 2023 год. … При этом за счет бюджетных средств эта стоимость будет удешевлена на 264 рубля, это около 40% от стоимости путевки, как и в предыдущие годы, — рассказал чиновник.

А вот для школьных и прочих дневных лагерей путевка будет стоить около 160 рублей, удешевление составит 110 рублей — 65% от стоимости.

Таким образом, за путевку для ребенка в стационарный лагерь родителям нужно будет заплатить около 426 рублей, в дневной — около 50 рублей.

Но это коснется далеко не всех. По такой цене покупать путевки придется тем, кто платит за них самостоятельно. За тех, кто работае на крупных предприятиях, в госорганизациях, доплатят сами предприятия и профсоюзы — на эти цели выделяется материальная помощь. Кроме того, местные бюджеты выделяют финансирование на удешевление путевок для разных категорий детей.

В итоге для многих родителей цена путевки в лагерь составит лишь около 10−15% ее полной стоимости, то есть за стационарный лагерь надо будет заплатить в среднем 60−70 рублей, а за дневной — до 5−10 рублей.

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