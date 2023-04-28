Глава МИД Украины: Мы должны сбросить Россию с неба 28.04.2023, 19:13

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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба призвал союзников ускорить принятие решения о начале тренировок украинских пилотов на F-16.

Начало тренировок украинских пилотов на западных боевых самолетах, в частности – F-16, ускорит передачу этих истребителей Украине.

Об этом 28 апреля в Одессе на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран Северной Европы и Балтии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

«Хотя мы сегодня и находимся в морской столице, но говорили и о нашем небе, – рассказал министр. – Я обратился к коллегам с просьбой, как к друзьям Украины, как к странам, которые являются операторами современных западных боевых самолетов, в том числе F-16… с просьбой приложить все усилия для ускорения принятия решения о начале тренировок украинских пилотов на самолетах. В первую очередь – на F-16».

По словам Кулебы, это, в свою очередь, «приведет к принятию решения о предоставлении таких самолетов» Украине.

«Мы должны сбросить Россию с неба. Для этого нам нужны не только системы ПВО, которыми с нами уже поделились друзья, но и боевые самолеты. Боевые самолеты нужны нам для прикрытия наших бригад, которые пойдут в контрнаступление. Боевые самолеты нужны для защиты Черного моря и прибрежных территорий. Поэтому сегодня много об этом говорили и есть ощущение, что коллеги благосклонно относятся к этому вопросу и я им за это благодарен», – отметил глава МИД Украины.

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