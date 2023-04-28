В Гродно продали довоенный Дом офицеров 28.04.2023, 19:25

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Это первое в городе здание в стиле конструктивизма.

В Гродно на аукционе 28 апреля продали здание бывшего Дома офицеров, сообщает телеканал «Гродно+».

Объект несколько раз выставляли на продажу, но покупателя не было. После нескольких неудачных аукционов здание решили продать за 1 базовую величину (32 рубля). Однако в ходе торгов цена возросла до 239 тысяч рублей — почти в 7,5 тысячи раз.

На этом месте должен появиться объект общественного назначения.

Дом офицеров был построен в середине 1920-х и стал первым в Гродно зданием в стиле конструктивизма. Первый каменный блок в фундамент заложил тогдашний президент Польши Станислав Войцеховский.

При Советах здание использовалось как гарнизонный Дом офицеров. Здесь была одна из главных концертных площадок города. В конце 1960-х к зданию пристроили концертно-театральный зал на 800 мест, а также спортивно-гимнастический комплекс (в нем, кстати, тренировалась четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут).

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