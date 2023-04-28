Зеленский о предстоящем контрнаступлении ВСУ: Мы готовимся 28.04.2023, 19:39

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Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что оно будет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовятся к предстоящему контрнаступлению, и подчеркнул, что оно будет.

Во время пресс-конфренции в Киеве по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский заявил, что «в помощи для Украины не может быть никаких табу».

«В частности это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей озвучивать не буду», — добавил он.

Также, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский подчеркнул, что «контрнаступление будет».

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

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