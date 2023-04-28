В КВН высмеяли Лукашенко 2 28.04.2023, 20:05

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Шутники посмеялись над низкими интеллектом диктатора и попрошайничеством.

Сборная МАИ в первом четвертьфинале Высшей лиги КВН, которая вышла 24 апреля, упомянула в своем номере диктатора Александра Лукашенко.

На сцену они вытащили якобы компьютер с искусственным интеллектом «Чебурашка», который создали в российском парке высоких технологий «Сколково». При этом один из участников команды заметил, что на его разработку было потрачено семь миллиардов российских рублей (почти $86 млн).

— Всем добрый вечер, — неожиданно поздоровался «Чебурашка» голосом Лукашенко.

— Это что такое? — удивился член команды.

— Ну, мы решили, что будет логично, если искусственный интеллект будет разговаривать дружественным голосом. К тому же, с таким голосом было проще семь миллиардов просить, — заметил партнер по команде. Зал рассмеялся, кто-то из зрителей даже крикнул «да!».

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