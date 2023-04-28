Президент Чехии: У меня нет сомнений, что Украина станет членом ЕС и НАТО 28.04.2023, 20:11

Петр Павел

Украина этого полностью заслужила.

Президент Чехии Петр Павел не сомневается в будущем членстве Украины в Европейском Союзе и НАТО. Об этом он заявил на совместной с лидерами Украины и Словакии Владимиром Зеленский и Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Киеве 28 апреля, передает корреспондент издания «Гордон».

«Мы с коллегами [по ЕС] привезли украинскому правительству новости о том, что мы будем на их стороне. Потому что абсолютно понятно, что членство в НАТО и в ЕС Украина полностью заслужила. Заслужила своей стойкостью, отвагой, своим противостоянием и борьбой за свободу. Для нас всех она является примером. У меня нет сомнений, что Украина станет членом ЕС и НАТО. Вопрос только в том – когда?», – заявил он.

Чешский лидер заверил, что его страна готова оказывать активную помощь Украине по вопросам вступления в ЕС и НАТО в рамках партнерства.

«Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться до конца года. Господин Зеленский заверил, что Украина не готова получить членство в ЕС просто так. Ведется очень активная работа, есть что предложить, есть опыт, ведется активное сотрудничество в этом направлении. Мы готовы активно предоставлять помощь в рамках партнерства», – сказал он.

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