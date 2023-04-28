«Беларусьфильм» экранизирует роман Короткевича 1 28.04.2023, 20:18

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Снимать его будет российский режиссер.

На «Беларусьфильме» после большого перерыва взялись за новый исторический блокбастер «Черный замок» по мотивам романа Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». 28 апреля у Национальной библиотеки разбили тарелку с именами всех создателей будущего фильма, тем самым символически начав отсчет съемок. Об этом рассказала пресс-служба киностудии.

Сценарий по произведению Короткевича написал продюсер Глеб Шпригов, а снимать картину будет российский режиссер Кирилл Кузин. Он известен зрителям по комедиям «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 3-ДЭ» (в котором снимались резиденты Comedy Club), «Залетчики», «Война полов».

В картине будут задействованы как белорусские, так и российские актеры.

Архитектурным прототипом для съемок станет резиденция рода Сапег в Гродненской области – Гольшанский замок, который, собственно, и имел ввиду сам Владимир Короткевич, когда писал свой роман.

Гендиректор киностудии Владимир Карачевский и продюсерГлеб Шпригов.

Планируется, что картину будет готова весной 2024 года.

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