Папа Римский призвал прибегнуть к «творческим усилиям» ради мира в Украине

Папа Римский призвал прибегнуть к «творческим усилиям» ради мира в Украине4
- 28.04.2023, 20:22
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Также Папа Франциск призвал заглушить «солистов войны».
Войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к «творческим усилиям».
Об этом сообщает Reuters.
Он призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.
«Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к «творческим усилиям» ради мира», - говорится в материале.
Также Папа Римский призвал заглушить «солистов войны».