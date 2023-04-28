Папа Римский призвал прибегнуть к «творческим усилиям» ради мира в Украине 4 28.04.2023, 20:22

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Также Папа Франциск призвал заглушить «солистов войны».

Войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к «творческим усилиям».

Об этом сообщает Reuters.

Он призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.

«Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к «творческим усилиям» ради мира», - говорится в материале.

Также Папа Римский призвал заглушить «солистов войны».

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