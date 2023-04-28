Во Владивостоке вернувшийся с войны оккупант убил соседа 3 28.04.2023, 20:43

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Николай Пивоваров

Убийство произошло на острове Русский.

Полиция Владивостока объявила в розыск 60-летнего участника войны в Украине Николая Пивоваров по подозрению в убийстве (статья 105 УК). Вернувшись с фронта, он убил своего соседа по улице на острове Русский Олега Щербина, пишет News.VL.

По информации источника издания, мужчина был ранее судим за кражу и незаконное хранение оружие. Он служил в добровольческом батальоне «Тигр», сформированном на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота при участии губернатора Приморского края, единоросса Олега Кожемяко.

Источник отмечает, что Пивоваров «обладает значительным боевым опытом» и «ликвидировал спецгруппу» в зоне боевых действий. Из Украины он мог вернуться с оружием.

В полиции сообщили, что 55-летнего жителя Владивостока обнаружили мертвым на пляже в поселке Подножье, где он работал охранником. На теле были признаки насильственной смерти. Личный состав территориального отдела внутренних дел ориентировали на розыск и задержание 60-летнего подозреваемого, имя которого в МВД не уточнили. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Это уже как минимум шестая жертва военных, вернувшихся из Украины. Ранее в Нижегородской области приехавший в отпуск доброволец убил свою жену на глазах у детей 6 и 7 лет.

До этого в Южной Осетии бывший наемник ЧВК «Вагнер» Георгий Сиукаев зарезал 38-летнего инвалида с ДЦП Сослана Валиева. В конце марта в Кировской области за убийство соседки был задержан освободившийся из тюрьмы «вагнеровец» Иван Россомахин.

Еще два убийства произошли в прошлом году. В октябре суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Сергея Коршунова, который зарезал сослуживца, а в Удмуртии Сергей Батуев задушил своего приятеля и планировал скормить тело свиньям.

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