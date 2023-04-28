Mark Formelle выпустил майки с цитатами песен «Песняров»6
- 28.04.2023, 21:13
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Сколько они стоят.
Белорусский бренд Mark Formelle выпустил майки с цитатами песен «Песняров» после сериала «За полчаса до весны».
В продаже пока есть две мужские майки с цитатами песен «За полчаса до весны» и «Беловежская пуща».
На последней четверостишье из текста приведено не в оригинале, а в переводе на белорусский язык.
Стоимость майки составляет 27,99 рубля. Ее можно купить как в фирменном магазине, так и заказать на сайте.