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Mark Formelle выпустил майки с цитатами песен «Песняров»

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  • 28.04.2023, 21:13
  • 2,416
Mark Formelle выпустил майки с цитатами песен «Песняров»

Сколько они стоят.

Белорусский бренд Mark Formelle выпустил майки с цитатами песен «Песняров» после сериала «За полчаса до весны».

В продаже пока есть две мужские майки с цитатами песен «За полчаса до весны» и «Беловежская пуща».

На последней четверостишье из текста приведено не в оригинале, а в переводе на белорусский язык.

Стоимость майки составляет 27,99 рубля. Ее можно купить как в фирменном магазине, так и заказать на сайте.

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