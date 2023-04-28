В Украину прибыли САУ Caesar от Дании 28.04.2023, 21:45

Украинские артиллеристы высоко оценили маневренность и точность французских гаубиц.

Министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, переданных Данией.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Caesar от Дании уже в Украине» – написал Резников в Twitter, поблагодарив народ Дании, его министерство обороны, а также французских партнеров.

«Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской армии из-за значительной угрозы, которую российская агрессия против Украины представляет для Европы в целом» – написал Резников.

Также, напомнил он, датские друзья участвуют в организации тренировок украинских воинов.

«Наши артиллеристы высоко оценили маневренность и точность этих гаубиц. Благодаря нашим партнерам во Франции и Дании Украина имеет второй по величине артиллерийский парк Caesar в мире», – отметил министр обороны.

Правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 артиллерийских систем Caesar, которые заказало во Франции. Кроме самой техники, датская сторона также пообещала обучение и подготовку украинских военных.

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