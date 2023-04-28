Белорусский оперный певец Илья Сильчуков дебютирует в La Scala 28.04.2023, 21:49

Илья Сильчуков

Театр «Ла Скала» в Милане — мировой центр оперной культуры.

Один из самых известных белорусских оперных певцов Илья Сильчуков, которого в 2020 году уволили в Беларуси за гражданскую позицию, в начале июня впервые выступит в знаменитом театре La Scala в Милане, сообщается на сайте оперы.

«Я очень рад объявить о своем предстоящем дебюте в легендарном театре La Scala в опере Дворжака „Русалка“», — написал Илья Сильчуков в своем Facebook в пятницу.

Белорусский баритон выступит в роли Охотника. Кроме того, он исполнит роль Водника за своего отсутствующего коллегу, пояснил Илья в комментариях.

Премьера запланирована на 6 июня.

«Русалка» — это сказка о нимфе, принимающей человеческий облик ради любви принца, который предаст ее и раскается только после ее смерти. Произведение Антонина Дворжака, написанное в 1900 году, постоянно присутствует в программах крупнейших европейских и американских театров, но никогда не исполнялось в La Scala. Заглавную роль исполнит украинская певица Ольга Бессмертная, уже выступавшая в роли Русалки в Вене. Дирижером будет Томаш Ганус, музыкальный директор Уэльской национальной оперы.

Напомним, Илья Сильчуков был уволен из минского Большого театра осенью 2020 года — в частности, за то, что он снялся в видео «Культура за забастовку». После этого певец уехал в США, выступал в американских, французских театрах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».