Фото дня: надписи на ракетах HIMARS
- 28.04.2023, 22:23
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Украинцы приготовили «подарки» оккупантам.
Украинские воины нанесли на ракеты HIMARS надписи с разъяснениями для российских оккупантов, за какие именно преступления и зверства они будут ликвидированы.
Соответствующее фото опубликовал Василий Рябчук.
«Никто из чудовищ не должен избежать ответственности!» – прокомментировал он фото.
Среди надписей на ракетах HIMARS есть такие: «За маленькую звездочку Лизу 14.07.22», «За маленькое солнышко Викусю 28.04.23», «За Умань 28.04.23», «За детей Украины» и т.д.