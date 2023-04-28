Белорусская джазовая певица Александра Захарик вышла на свободу 28.04.2023, 22:29

Александра Захарик

Она дважды участвовала в финале национального отбора на «Евровидение».

Певица Александра Захариквышла из заключения. В Фейсбуке она написала: «Я дома. Спасибо всем, кто беспокоился».

Другие подробности пока неизвестны.

Александру Захарик задержали 30 января. Ее обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК). Правозащитники признали ее политзаключенной.

Александра Захарик — джазовая певица, участница шоу «Голос». Она дважды участвовала в финале национального отбора на «Евровидение». 34-летняя артистка выступала с группой Apple Tea и работала над собственным проектом ZAKHARIK.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».