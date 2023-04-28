Зеленский «услышал позитив» от Си, что оружие РФ не дадут 3 28.04.2023, 22:49

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Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл детали разговора с лидером Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином возможную встречу во время телефонного разговора. Зато они говорили о формуле мира, давлении на Россию и последствиях возможной продажи оружия агрессору. Об этом президент рассказал во время пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии.

«У нас [с Си Цзиньпином] состоялся важный разговор. Что касается будущих встреч, об этом не говорили», – сказал Зеленский.

По его словам, речь шла о ядерной безопасности и формуле мира. Он отметил, что для этого обсуждения нужно привлечь как можно больше стран для «давления на агрессию РФ», чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

Президент отметил, что во время разговора они говорили о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины, устава ООН и возвращении к границам Украины 1991 года. Он отметил, что со стороны Си Цзиньпина «услышали уважение этих всех принципов».

По словам Зеленского, речь шла также о необходимости давления на Россию для возвращения пленных и детей и прекращения угроз со стороны РФ относительно зернового коридора.

Президент отметил, что обсудил с главой Китая недопустимость поставок вооружений в РФ.

«Украина хотела бы, чтобы все государства понимали любые риски поставки любых видов оружия для РФ. Услышал положительный ответ в этом смысле», – сказал он.

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