Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 28.04.2023, 23:39

С 1 мая.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышаются с 1 мая. Соответствующее постановление принял сегодня Совет министров, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличатся с 14,3 долларов за тонну до 14,4 долларов за тонну.

Экспортные пошлины на прямогонный бензин вырастут с 7,8 долларов до 7,9 долларов за тонну, на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочнные — с 4,2 долларов до 4,3 долларов за тонну.

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