Джоан Роулинг утвердит актерский состав сериала о Гарри Поттере 29.04.2023, 0:44

Джоан Роулинг

Всего планируется выпустить семь сезонов сериала.

Британская писательница Джоан Роулинг предоставят решающее слово в том, кто будет играть главных героев в новом сериале HBO Max о Гарри Поттере. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, за права на новую экранизацию, а также за работу над сериалом писательница будет получать до 20 миллионов долларов в год. Полученные деньги знаменитость пожертвует в благотворительные фонды.

Кроме того, она примет участие в работе над сериалом как исполнительный продюсер и будет следить за тем, чтобы сюжет соответствовал ее книгам.

Как сказал глава и главный исполнительный директор HBO & Max Кейси Блойс, бюджет нового сериала будет сопоставим с бюджетом Дома Дракона, который стоил от 150 до 200 миллионов долларов за первые десять эпизодов.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO подтвердил съемки нового сериала по книгам о Гарри Поттере.

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