Лукашенко: До войны Украины не было 29.04.2023, 1:13

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Диктатор выдал очередную порцию бреда.

Александр Лукашенко 28 апреля посетил Ветковский район. В ходе поездки он вспомнил о соседней стране и поделился своим видением причин войны, которую Россия развязала против Украины, передает его пресс-служба.

Лукашенко считает, что Россия имела право напасть на Украину, потому что в соседней стране были проблемы в экономике.

И далее объяснил, что Украина является богатейшей страной, но ее «разбэсцілі». Мол, у украинцев было все: и в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве, в частности, черноземы. И, как считает Лукашенко, при таких богатствах в Беларуси жили бы и развивались лучше, чем в Эмиратах.

Но в Украине, по его словам, была потеряна управляемость, руководители были безголовые, и рассчитывали, что рынок все отрегулирует. С этого — «пошло-поехало». А именно — засилие коррупции и взяток на всех уровнях, а также дележка собственности, когда все порезали и раздали.

— Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина, - бредил он.

— Понятно, тогда и соседи смотрят на тебя, потирая руки. И прочее, и прочее. Вот с чего начиналось, - заключил он.

Напомним, во время поездки в Ветковский район Лукашенко также заявил, что Украина и Польша не собираются его атаковать, хотя раньше регулярно винил эти страны в планировании нападения. О том, что Польша и Украина не собираются нападать, ему сообщили некие «западники».

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