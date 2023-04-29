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Дания выделила на восстановление Украины €1 млрд

  • 29.04.2023, 2:59
Дания выделила на восстановление Украины €1 млрд

Особое место в этой программе будет занимать восстановление Николаева.

Правительство Дании положило начало новой программе поддержки Украины на 2023 год. Об этом на брифинге в Одессе сегодня, 28 апреля, сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает «Укринформ».

«За последние месяцы мы начали новую программу помощи Украине в 2023 году в объеме 1 млрд евро. Ее основная цель – восстановление Украины. Особое место в этой программе будет занимать восстановление Николаева», – заявил Расмуссен.

Министр добавил, что недавние ракетные атаки РФ на Николаев лишь додали решительности Дании в помощи Украине.

«Успеха можно достичь только в партнерстве, как это было достигнуто в случае стран Балтии. Украина напоминает нам, что свобода не дается даром. За свободу надо бороться. Пока вы боретесь, Дания будет с вами», - добавил Расмуссен.

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