В Беларуси назвали цены на самую дорогую модель «Джили» 29.04.2023, 3:09

Модель представлена в двух комплектациях.

Решение о его создании было вызвано якобы высоким спросом на автомобили бренда, объясняется в распространенном к этому событию пресс-релизе, пишет Av.by.

В Гомеле дали старт продажам кроссовера Geely Monjaro. Он представлен в двух комплектациях: Flagship (141 900 руб.) и Exclusive (143 900 руб). В перерасчете это примерно 48 350 и 49 000 долларов.

Для сравнения: в России за версию Flagship просят 4,45 млн российских рублей (примерно 54 600 долларов), за версию Exclusive — 4,55 млн российских рублей (55 800 долларов). Таким образом, разница достигает 6,8 тысячи в долларовом эквиваленте в пользу Беларуси.

Как утверждается, в листе ожидания на эту модель находятся уже около 140-150 человек.

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