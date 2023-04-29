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Президенты Чехии и Словакии в Киеве спускались в укрытие из-за воздушной тревоги

  • 29.04.2023, 4:31
Президенты Чехии и Словакии в Киеве спускались в укрытие из-за воздушной тревоги

Президенты прятались в подземном паркинге.

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова вместе с другими гостями были вынуждены прятаться в подземном паркинге отеля из-за воздушной тревоги в Киеве.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Во второй половине дня украинская власть распространила предупреждение о риске воздушных атак на значительной части территории страны.

Вынужденный переход в укрытие сорвал послеобеденную программу президента Чехии. Именно поэтому команда Павела организовала сегодняшнюю последнюю рабочую встречу с представителями крымских татар в импровизированном режиме прямо в помещении укрытия. Для нужд укрытия приспособили часть подземного паркинга, разместив там столы и стулья на несколько десятков человек.

Лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров прибыли туда на встречу с главой чешского государства.

Менее чем через час украинские власти отменили тревогу в Киеве. Чапутова была первой, кто покинул укрытие. Павел закончил переговоры с крымскими татарами и последовал за ней.

Согласно приложению, предупреждающему об опасности ракетных ударов, тревога в Киеве длилась 43 минуты.

Павел и Чапутова прибыли в Украину ночью поездом из Польши. Этой же ночью РФ снова нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, десятки людей погибли.

По результатам визита президентов Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на украинской территории.

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