Верующие в Минске устроили пасхальный флешмоб 4 29.04.2023, 8:08

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Флешмоб устроила христианская молодежь из разных евангельских церквей.

Верующие церкви «Новая жизнь» устроили в Минске пасхальный флешмоб. Семь человек задержали, а сегодня, 28 апреля, суд принял решение оштрафовать их, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

В Минске состоялся суд по административному правонарушению, которое якобы совершили евангельские верующие вечером 15 апреля этого года.

Накануне праздника Пасхи по юлианскому календарю христианская молодежь из разных евангельских церквей проповедовала на улице Немига в центре города. Верующие взяли большой крест, рассказывали прохожим о жертве Христа за грехи людей, а также предлагали на листке бумаге написать свои грехи и символически прибить к кресту.

Семеро верующих, из них пятеро из полноевангельской церкви «Новая жизнь», были задержаны, на них надели наручники и отвезли в РУВД. Верующих до ночи продержали в наручниках, а потом отпустили.

Сегодня, 28 апреля, суд принял решение. В среднем каждый из верующих должен заплатить штраф в 3500 рублей.

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