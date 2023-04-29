В Минске возобновит работу «Лучшая улица» 29.04.2023, 8:17

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Что предложат посетителям.

На территории завода «Луч» завершаются приготовления к открытию обновленной гастрономической площадки «Лучшая улица». Посетителей начнут принимать с 5 мая, сообщили агентству «Минск-Новости» организаторы.

На фудкорте 16 заведений будут предлагать более 100 наименований блюд.

Организаторы составили топ блюд, которые, по их мнению, стоит оценить. Так, новые представители уличной еды будут угощать пятью видами польских перо́гов (аналог вареников) с различными начинками: манка и клубника, грибы и сливочный сыр, картофель и творог, курица и др.

Другое заведение, которое участвовало и в прошлом сезоне, предложит ставшие популярными глазированные ребра и крылья. Из новинок — огромные запеченные багеты с сочными начинками и щедрой порцией сыра.

Будут также мексиканская и знакомая многим традиционная грузинская кухня, а чешские специалисты представят чизстейк-бургер с мраморной говядиной и рульку, копченную на ольхе в техасском смокере, смажак и брамбораки с колбаской. Кроме того, ожидается представитель гродненского стритфуда с неаполитанской пиццей, которая готовится на дровах.

Напомним, фудкорт «Лучшая улица» открылся в Минске в августе прошлого года. На этапе запуска «Лучшей улицы» анонсировали, что посетителей будут ждать 28 фуд-траков — от европейской до кубинской кухонь, — но в сентябре их работало всего 15. В феврале организаторы заявили о закрытии, но, по словам представителя администрации завода «Луч», речь шла о подготовке площадки к новому сезону.

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