Демократы требуют у Байдена передать Украине истребители F-16

Демократы требуют у Байдена передать Украине истребители F-162
- 29.04.2023, 8:19
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Это требование также поддерживают некоторые военные лидеры США.
Президент США Джо Байден испытывает давление от своей же партии по поводу предоставления Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия дальности.
Об этом сообщает The Hill.
Администрация Байдена выступает против такого шага, аргументируя это тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.
Однако группа законодателей подчеркивают, что с танками M1 Abrams была похожая ситуация – Белый дом сначала отказывался их предоставлять, но затем изменил решение. Следующим логическим шагом должны стать самолеты F-16 и ракеты большой дальности, которые могут стать ключевыми для обороны и контрнаступления украинских войск, отмечают конгрессмены.
Издание также пишет, что это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США.