Что можно и нельзя делать в день Ирины Рассадницы 5 29.04.2023, 8:24

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Народные приметы на 29 апреля.

Православная церковь 29 апреля вспоминает святую мученицу Ирину, а также ее сестер Агапию и Хионию. В народе отмечают день Ирины Рассадницы. Название появилось из-за того, что в этот день начиналась посадка растений и рассады. Есть у праздника еще одно название – Арина Урви берега. Оно связано с тем, что к этому дню реки входят в русла, но берега остаются размытыми и могут обрушиться, пишет КП.

Народные приметы на 29 апреля

Согласно приметам, яркая радуга указывает на плохую погоду. В том случае, если подул западный ветер, то он предвещает сырую погоду. Если идет сильный дождь, то он говорит про жаркое и солнечное лето. Если же гром гремит приглушенно, то будет хороший урожай хлеба. Если 29 апреля прохладный день, то и остаток весны будет таким же.

Что нельзя делать 29 апреля

В этот день запрещено вредить растениям. У того, кто ослушается запрета, возникнут проблемы. Не рекомендуется ругаться, завидовать, сквернословить. Это также может навлечь проблем и неприятностей. Не стоит выкапывать землю руками, так как могут появиться кожные заболевания. Супругам нельзя выяснять отношения в этот день. Считается, то критика может негативно сказать на совместном будущем.

Что можно делать 29 апреля

С этого дня у садоводов начинается активная. Считается, что день подходит не только для посадки рассады и растений, но и для капусты. Женщины, во время посадки капусты, надевали на себя старые лохмотья, чтобы быть похожими на капустные листья. Кроме того, в этот день можно пересадить комнатные растения.

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