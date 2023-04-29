Музыкант из Нидерландов стал отцом 500−600 детей по всему миру 5 29.04.2023, 8:38

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Как ему это удалось.

В Нидерландах суд обязал 41-летнего музыканта Джонатана Мейера связаться с зарубежными банками спермы и потребовать, чтобы они уничтожили все оставшиеся у них образцы его биоматериала, пишет Independent. Если мужчина продолжит сдавать сперму, его будут каждый раз штрафовать на 100 тысяч евро.

Гражданский иск против Мейера, который, предположительно, может являться биологическим отцом от 500 до 600 детей, подавали мать одного из детей, зачатых с помощью донорской спермы, и общественная организация Donorkind Foundation. Мейера обвинили в том, что его специфическая деятельность увеличивает риск случайного инцеста.

«Я надеюсь, что это решение приведет к запрету на массовое донорство и распространится на другие страны. Мы должны держаться рука об руку и защищать наших детей от несправедливости», — заявила истица.

Судья, который рассматривал дело, подчеркнул, что Мейер «умышленно лгал, чтобы убедить использовать его в качестве донора», и скрывал истинные масштабы своего донорства. «Все эти родители сейчас столкнулись с тем фактом, что их дети являются частью огромной родственной сети с сотнями братьев и сестер», — заявил судья, отметив, что «это имеет или может иметь негативные психосоциальные последствия для детей».

Дело Мейера впервые привлекло внимание общественности в 2017 году, когда голландское общество акушерства и гинекологии запретило ему сдавать сперму. По действующим в Нидерландах правилам, на одного донора не может приходиться более 25 детей или 12 оплодотворенных матерей.

Несмотря на запрет, Мейер, проживающий сейчас в Кении, продолжал сдавать сперму в зарубежные банки. Одним из получателей был датский банк спермы Cryos, работающий на международном уровне. Мейер также размещал сообщения на специализированных сайтах, причем после того, как его имя появилось в СМИ, начал пользоваться псевдонимами.

Donorkind Foundation и несколько женщин, зачавших детей от Мейера, требовали от него прекратить донорство, но ничего не добились, поэтому вынуждены были обратиться в суд. Сейчас власти Нидерландов рассматривают возможность создания национального реестра доноров спермы, поскольку скандал с Мейером является не единственным в этой сфере. Так, в Британии донор спермы скрыл наличие генетического заболевания от 15 матерей, в Нидерландах врач-репродуктолог сам оплодотворил 49 пациенток, используя для ЭКО собственное семя, как и его коллега из Канады.

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