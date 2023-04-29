Минская милиция будет пугать Лукашенко дронами 5 29.04.2023, 9:02

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Уже в ближайшие месяцы.

В каждом районе Минска скоро создадут специальные подразделения милиции для работы с дронами, а число камер наблюдения хотят увеличить до 30 тысяч, рассказал в интервью «На страже» начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

Число камер наблюдения в городе увеличивается. Сейчас их уже более шести тысяч, создаются условия для развития сети до 30 тысяч. Минск — единственный в стране город, где у милиции есть собственная служба видеонаблюдения. Она охватывает все станции метро, вокзалы, крупные спортивные объекты и торговые центры, развлекательные заведения, АЗС.

Изображения с более чем 1100 камер (то есть примерно 17% от имеющихся в городе 6 тысяч. — Прим. ред.), подключенных к республиканской системе мониторинга, передаются в ГУВД, где транслируются на 24 экранах. «Благодаря этому сотрудники, нажав всего несколько клавиш, могут отыскать нарушителя даже в потоке людей и машин», — рассказал Гриб.

«Вместе с тем не останавливаемся на достигнутом. В ближайшие месяцы на базах РУВД появятся подразделения, специализирующиеся на работе с беспилотными летательными аппаратами (дронами)», — сообщил Гриб.

Что касается дорог, во всех районах города есть случаи, когда каршеринговые авто брали напрокат по чужим или подложным документам. Это считается угоном. Причем только во Фрунзенском районе таких фактов 47, и все совершил один 29-летний минчанин.

Говоря о статистике, Гриб заметил, что в барах улиц Зыбицкой и Революционной совершается минимум в четыре раза больше правонарушений, чем где-либо в городе. поэтому «выработаны соответствующие управленческие решения (в том числе о создании отдельной группы мониторинга)».

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