Украинские военные уничтожили уже более 190 тысяч российских оккупантов 29.04.2023, 9:19

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 российских захватчиков.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 190 040 российских оккупантов.

Об этом 29 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 российских захватчиков.

Другие потери оккупантов в Украине составили:

танки – 3697 (+3);

боевые бронированные машины – 7184 (+3);

артиллерийские системы – 2908 (+3);

РСЗО – 543;

средства ПВО – 294;

самолеты – 308;

вертолеты – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4);

крылатые ракеты – 932 (+21);

корабли / катера – 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 5836 (+17);

специальная техника – 355 (+2).

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются.

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