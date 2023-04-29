Украинские военные уничтожили уже более 190 тысяч российских оккупантов
- 29.04.2023, 9:19
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 российских захватчиков.
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 190 040 российских оккупантов.
Об этом 29 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 580 российских захватчиков.
Другие потери оккупантов в Украине составили:
танки – 3697 (+3);
боевые бронированные машины – 7184 (+3);
артиллерийские системы – 2908 (+3);
РСЗО – 543;
средства ПВО – 294;
самолеты – 308;
вертолеты – 294;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2471 (+4);
крылатые ракеты – 932 (+21);
корабли / катера – 18;
автомобильная техника и автоцистерны – 5836 (+17);
специальная техника – 355 (+2).
В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются.