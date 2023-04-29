Какую работу и зарплату предлагают белорусам, готовым работать только ночью 29.04.2023, 9:34

Ночным временем работы считается период с 22:00 до 6:00.

Если вы устали рано просыпаться ради того, чтобы утром приехать на работу, можете поискать для себя вариант ночного труда. «Онлайнер» посмотрел, что предлагают сайты, которые публикуют вакансии.

Такие предложения работы ночью журналисты увидели на сайте rabota.by:

Работник ресторана в «Бургер Кинг» (зарплата от 1020 руб. до вычета налогов), а также в KFC (зарплата не указана).

Администратор фитнес-клуба в GYM24 (500—600 руб.).

Администратор в магазин «Евроопт» (1200—1500 руб. до вычета налогов).

Танцовщик/танцовщица в компанию «Радио ГАГА», которая занимается организацией шоу-программ (от 1500 руб.).

Комплектовщик товаров в «Караван Камберли» — это дистрибьютор в Беларусь кофе популярных марок вроде Lavazza, Dallmayr и других (1300—1800 руб.).

Специалист кол-центра в «Свободный доступ» — здесь занимаются услугами по вскрытию замков (1500—2300 руб. до вычета налогов).

Оператор на производство автомобильных жидкостей в «КПЛЮСАВТО» (от 1500 руб.).

Уборщик/уборщица на производство хлебобулочных изделий «ЭлитПартнер» (1395 руб. до вычета налогов).

Такие предложения удалось найти на сайте praca.by:

Повар в кафе «Сатурн» (от 1300 руб.).

Сиделка, услуги которой будет предлагать компания «Добрые люди» (500—1200 руб. до вычета налогов).

Водитель-экспедитор в «Чемп-Групп» (от 1200 руб.).

Грузчик, который будет заниматься в компании «ВАМэкспрессБай» загрузкой автомобилей в рейс (1200 руб.).

Водитель в «Яндекс.Такси» (от 1600 руб.).

Слесарь по ремонту грузовых авто в «ВИТ-М» (1500—2000 руб.).

Продавец-консультант в ломбард (вакансия организации «Авасор»).

Ночным временем работы считается период с 22:00 до 6:00. К работе в это время нельзя привлечь беременных женщин, лиц моложе 18 лет, а также людей с инвалидностью при условии, что такая работа запрещена им индивидуальными программами реабилитации. С письменного согласия могут работать люди с инвалидностью, если нет ограничений в индивидуальных программах реабилитации, и женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет (детей с инвалидностью до 18 лет).

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