Южная Корея рассматривает вариант предоставления Украине летального оружия 29.04.2023, 9:35

Об этом заявил президент Южной Кореи.

Южная Корея следит за ситуацией на поле боя в Украине. Сеул рассматривает разные варианты, когда речь идет о помощи Киеву летальным оружием.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что российское вторжение является нарушением международного права и прав украинцев.

«Мы должны доказать, что такие попытки никогда не добьются успеха, чтобы заблокировать дальнейшие попытки в будущем», - сказал Юн Сок Йоль.

На вопрос о возможности предоставления Южной Кореей летальной помощи Украине он ответил, что рассматриваются разные варианты.

«Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем разные варианты», - отметил президент Южной Кореи.

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