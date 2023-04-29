«Ехала встречаться с новой девушкой парня — думала, взорвусь!» 1 29.04.2023, 9:51

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Белоруска о совпадении, которое изменило ее жизнь.

Если любите романтичное кино с интригующим сюжетом, эта история вам точно понравится. Представьте себе юную девушку, которая едет на встречу с новой пассией своего парня. Можно было ожидать чего угодно: громкого скандала, драки или хотя бы пощечины! На удивление тот день закончился тихо-мирно: девушки мило пообщались, а наша героиня умудрилась найти лучшую подругу и будущего мужа. Вместе с мы продолжаем рассказывать про жизненные совпадения, в которые порой сложно поверить, пишет «Онлайнер».

Арина и Илья женаты уже пять лет, а познакомились в 2015 году — благодаря стечению обстоятельств. Девушке тогда было 17, парню — 20 с хвостиком. Никто из них не думал о серьезных отношениях. Арина страдала от неразделенной любви: год назад ее бросил другой молодой человек и нашел себе новую девушку. У Ильи все мысли вертелись вокруг того, как совместить работу и учебу в Минске.

Есть еще третий персонаж в этой истории — девушка по имени Ирина. Сначала она была в статусе «разлучницы», но потом все поменялось.

— Когда меня бросил парень и ушел к другой девушке, конечно, я переживала. Это ведь первая подростковая любовь… Реакция была такая: «Как так? Как она посмела, парня у меня увела!» — вспоминает Арина.

Где-то через год они с Ириной совершенно случайно списались во «ВКонтакте». Как это стало возможным? У них была общая знакомая, которая узнала, что обе девушки хотят сходить на выставку о Гарри Поттере, и предложила пойти вместе.

— Когда мы списались и поняли, кто есть кто, конечно, были удивлены. Стали обсуждать того парня, выяснили, что какое-то время у него были отношения с нами обеими одновременно. Он даже дарил нам одинаковых плюшевых медведей… Там была такая драма! Но во время переписки я для себя отметила, что эта девчонка не такая уж плохая, вполне можно встретиться, попить вместе кофе.

В назначенный день Арина поехала на выставку из деревни, где проводила каникулы у бабушки. Настроение было так себе. На нужный автобус наша героиня опоздала, пришлось два часа ждать следующего. К тому же чувствовалось напряжение перед встречей с той самой девушкой-разлучницей.

— Помню, что это было воскресенье, вокруг меня ехали одни бабулечки с дачи. И тут на одной из остановок в автобус заходит он — молодой парень, который на 100% в моем вкусе! Я подумала: ну надо же, молодежь здесь редкость! А парень был такой симпатичный, что я от него просто глаз не могла отвести. Подойти и познакомиться, правда, не решилась: было как-то неловко… Зато я исподтишка сфотографировала его на телефон.

«Принял заявку в друзья, но сам не писал!»

Когда девушка приехала на встречу с Ириной, рассказала ей про симпатичного парня из деревенского автобуса. Новая знакомая, недолго думая, посоветовала разместить фото в группе «Ищу тебя Минск». И объявление сработало! Молодой человек нашелся уже на следующие сутки. Принял заявку в друзья, но… сам не писал. Пришлось снова брать инициативу в свои руки.

— Я закинула ему нейтральное сообщение типа «А ты случайно не живешь на Грушевке?». Он ответил сухо: «Нет, не живу». И все, больше не писал… Потом мы все-таки разговорились, конечно. Оказалось, что во многом у нас совпадают интересы. Мы оба технари, любили программирование, технику, у нас были общие вкусы в фильмах/сериалах. В тот год я подавала документы на физмат в педагогический, а он оттуда как раз их забирал — нам точно было что обсудить!

Встретились молодые люди через неделю после начала переписки. Илья опоздал на два часа (вспоминаем все тот же редкий деревенский автобус), но Арина отнеслась к этому с пониманием. Это была даже не любовь с первого взгляда, а дружба, которая очень плавно переросла в отношения.

— Поначалу чаще писала я ему. Он даже называл меня «прилипалой», говорил: «Ты хвостиком за мной ходишь». Но я отвечала: «Ничего страшного, потерпишь», — улыбается девушка.

«Наивная девочка, 17 лет — что мне было с ней делать?»

Теперь давайте послушаем версию Ильи, который прекрасно видел, что таинственная незнакомка сфотографировала его в автобусе. Но не придал этому значения.

— Мне было абсолютно не до этого. Я сам не минчанин, мне нужно было снимать жилье, поэтому остро стоял вопрос с работой. Я понял, что одновременно учиться на дневном и работать не смогу, поэтому решил забрать документы и перекинуть в другой вуз на заочную форму. То есть я думал о чем угодно, но только не об отношениях, был на своей волне.

Когда одногруппники сказали Илье, что его ищут, поначалу он удивился. Ничего плохого не делал, закон не нарушал… Кто ищет и зачем?

— Оказалось, что поиск устроила какая-то наивная девочка 17 лет. Я зашел к ней на страницу и подумал: что же мне с тобой делать? Мне нужно было заниматься работой и учебой, а не перепиской. Но, как оказалось, девочка была с характером! Весьма и весьма настойчивая.

— В чем проявился характер?

— Ариша — это маленький таран. Если ей чего-то очень хочется, она будет искать все возможные способы достижения цели, причем ее не остановить! Она регулярно мне писала — сама. Спрашивала, что мне интересно, и, как выяснилось, во многих увлечениях мы сошлись. Астрофизика, компьютерные технологии — было много точек соприкосновения. Со временем я стал понимать, что это не просто юная девочка, а очень глубокий и интересный человек. А еще она постоянно маячила перед глазами, просто не выпадала из моего поля зрения!

Кто кому сделал предложение?

— Ой, как это объяснить? — смущается Илья. — Все шло к свадьбе, но с предложением в итоге получилось 50 на 50. Мы съехались, начали строить быт, поняли, что нам комфортно вместе. В один прекрасный день лежали на кровати, разговаривали и стали шутить: «А что, если мы никому ничего не скажем и просто распишемся, выложим фотки, и все офигеют?» Я подумал, что это очень классная идея.

— Но мы с этой идеей как-то долго тянули, — включается Арина. — А потом в какой-то вечер я звоню Илье и говорю: «Что ты сегодня вечером делаешь? А поехали через загс, подадим документы, нам все равно по пути!»

— То есть суперспонтанно все произошло! Эта тема уже витала в воздухе достаточно давно, просто конкретный день решила выбрать Арина.

С загсом, кстати, связана еще одна забавная история. Ребята спросили про ближайшую свободную дату, и им предложили 8 марта.

— Я сказала: «Записывайте, чего тянуть!» Но работница предупредила меня: «Девушка, вы понимаете, что ваш муж всю жизнь будет дарить вам один подарок на два праздника?» Тогда я одумалась и попросила записать нас на 9 марта.

— Круто подставила меня сотрудница загса, — шутит Илья.

Кстати, именно похожее чувство юмора, по словам ребят, больше всего зацепило их в друг друге. А еще — общие взгляды на жизнь — например, практичность. Сначала они выбирали кольца на свадьбу из белого золота (желтый металл обоим не нравится), а потом внезапно выяснили, что оба носят серебро — так зачем платить больше? Сэкономили и пошли, счастливые, на каток, радуясь, что их не волнуют навязанные извне стереотипы.

— А вы до сих пор считаете Илью таким красавчиком, как это было в 17 лет? — спрашиваем Арину.

— Да! Я его уже откормила, конечно, такой семейный человек стал! Но для меня он все равно самый-самый красивый, — не задумываясь, отвечает белоруска.

Стоп! А что с той девушкой, к которой Арина ехала на встречу?

Как вы уже поняли, она стала лучшей подругой для нашей героини. А тот первый парень, из-за которого в подростковом возрасте было пролито немало слез, очень скоро стал бывшим для обеих девчонок.

— Мы с Ирой тогда очень классно сходили на выставку, пообщались и как-то сразу нашли общий язык, притом что были с ней всегда очень разными. Она работала моделью, интересовалась модой, косметикой и так далее, а я девушка попроще — технарь. Разные вкусы были у нас во всем: в музыке, в одежде. Но, видимо, противоположности притягиваются, потому что мы действительно подружились.

Ира любит говорить: «Я импульсивная, вспыльчивая, а Ариша — само спокойствие. Этим мы друг друга и дополняем».

После той встречи девушки постоянно на связи, если нет возможности встретиться, созваниваются или переписываются. А с недавних пор даже живут вместе в Европе.

— Два года назад мы с Ильей переехали из Минска в Будапешт. А в этом году, в марте Ира приехала к нам в гости. Так вышло, что она, пока была у нас, рассталась с молодым человеком, и мы ее тут поддерживаем. Недавно ездили вместе в Вену.

— Это опять же какое-то магическое совпадение, но утешать подругу Арине пришлось как раз в районе 8 марта, когда у нас была годовщина! Пятилетка после свадьбы прошла — пришлось отдавать долги по поводу отношений. Теперь у нас даже есть фото втроем, — смеется Илья.

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