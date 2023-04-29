Украина готовит боевых байдарочников для форсирования Днепра 29.04.2023, 10:17

Фотофакт.

Для форсирования Днепра Украина готовит десант. ВСУ намерены использовать байдарки.

Об этом изданию Bild сообщил источник.

Как отмечается, собеседник подтвердил изданию, что за последние дни спецподразделения ВСУ уже высаживались на левом берегу Днепра в нескольких местах.

Как удалось выяснить Bild, при форсировании Днепра ВСУ намерены использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках. С января Украина закупает для этого спецтехнику и привлекает экспертов. Один из тренеров — гражданин Германии. Он рассказал, что обучил около 40 украинских военных.

В распоряжение Bild попали фотографии из тренировочного лагеря, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.

Именно байдарки лучше всего подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу: они бесшумные и небольшие по размеру, их трудно увидеть ночью. На борт наносят специальное покрытие.

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