Возле парка Челюскинцев в Минске построят квартал многоэтажек по индивидуальному проекту 13 29.04.2023, 10:20

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Там не будет школы и поликлиник.

В районе парка Челюскинцев в Минске возведут новый жилой комплекс по индивидуальному проекту. Там будут закрытые дворы, садик и велодорожка, а вот аптеки и поликлиники не предусмотрены, сообщает «Минск-Новости».

Квартал появится на участке площадью 11 га, который сейчас ограничен улицей Кедышко, застройкой на Волгоградской и на проспекте Независимости и промзоной завода «Агат». Чтобы построить жилые дома, здесь снесут заводские здания, вырубят деревья и вынесут инженерные сети.

Локация объекта очень выгодная — неподалеку проспект Независимости, парк Челюскинцев и метро в шаговой доступности. Квартал будет состоять из девяти 10-этажных домов примерно на 1180 квартир, причем они будут не массовых серий, а по индивидуальным проектам.

На территории жилого комплекса планируется построить детский сад, общественные объекты и многоуровневые паркинги, а вот школа, поликлиника, аптеки не предусмотрены: это объяснили тем, что все нужные заведения поблизости уже есть.

Что касается жилой застройки, дворы в квартале будут закрытыми и полузакрытыми, свободными от машин — такой принцип позволит закрыть дворы от шума и выбросов с магистралей. В домах вдоль улиц Волгоградской и Кедышко первые этажи отдадут под магазины, мастерские и другие объекты.

Через квартал пройдет пешеходная дорожка, ведущая к метро. Для обслуживания застройки запроектированы две окаймляющие улицы с парковками вдоль дорог.

Благоустройство территории включает проезды с придомовыми парковками, пешеходные дорожки, дворовые площадки со скульптурами, игровыми комплексами, а также озеленение. Вдоль улицы Кедышко запланирована велодорожка — велосипеды можно будет хранить во встроенных помещениях жилых домов.

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