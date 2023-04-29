Китайский марсоход нашел на Марсе следы воды 4 29.04.2023, 10:50

1,230

Водоемы там могли быть 400 000 лет назад.

Китайский марсоход Zhurong обнаружил признаки недавней активности воды на Марсе, сообщает Space.com. Ученые, изучающие полученные от ровера данные, впервые нашли трещины на дюнах, что свидетельствует о наличии богатого солью водного мира на Марсе еще 400 000 лет назад.

С момента высадки в мае 2021 года марсоход приблизился к четырем дюнам в регионе Утопия Планития. Все эти дюны покрыты следами таяния воды, произошедшего примерно от 1,4 миллиона лет до 400 000 лет назад.

Ученые давно считали, что около трех миллиардов лет назад на Марсе было большое количество жидкой воды. Но резкие климатические изменения заморозили большую часть планеты, а лед скопился на полюсах и оставил основную часть планеты высушенной.

Дюны, которые исследовал ровер, находятся вблизи места посадки в северном полушарии планеты — вдали от северного полюса — и имеют длину 15-30 метров и около метра в высоту.

Спектрометр ровера обнаружил в дюнах гидратированные минералы, такие как сульфаты, кремнезем, оксид железа и хлориды. По словам ученых, эти минералы образовались в позднюю амазонскую эру на Марсе, которую ученые ранее считали безводной.

Ученые предлагают поиск солестойких организмов в будущих миссиях. Такие организмы можно обнаружить на Земле в соленых озерах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».