Видеохит: Микки-Маусы ворвались в одно из заведений Гомеля, чтобы выпить на террасе 2 29.04.2023, 11:02

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Что было дальше.

Ранним утром 28 апреля охранник торгового центра «Континент» Гомеля прогнал Микки и Минни Маус, которые распивали принесенный с собой напиток на закрытой террасе лаунж-бара. Видео инцидента опубликовали «Сильные новости».

Пара молодых людей, переодетых в героев Диснея, в 6.00 проникли на летнюю террасу лаунж-бара «Окка» и стали распивать что-то из полуторалитровой бутылки — неизвестно, был это алкогольный напиток или квас.

На записи с камеры наружного наблюдения отчетливо видно, как «сказочные герои» поднимаются по лестнице, пытаются открыть дверь закрытого заведения, а затем, сняв оградительную цепь, размещаются за одним из столиков летней террасы. Вскоре молодые люди принялись неспешно вести беседу и приятно проводить время.

Светский диалог нарушило появление охранника ТЦ «Континент», который и потребовал Микки и Минни удалиться. Молодые люди спорить не стали и ушли.

— Предположительно, пара работала на праздничном мероприятии, которое закончилось с рассветом, и решили отдохнуть после трудовой смены, — прокомментировал «Сильным новостям» директор лаунж-бара «Окка» Вячеслав Игонин. — Об этих «гостях» нам сообщил охранник «Континента». Пока не посмотрели записи с камер, до последнего ему не верили. Были уверены, что фраза «у вас утром на террасе выпивали Микки Маусы» звучит как прикол. Посмотрели запись и долго смеялись всем коллективом. Наверное, у этих артистов выдалась «тяжелая ночка». Но мы ждем их в гости во время работы нашего бара, даже готовы угостить напитком.

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