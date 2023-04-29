На крупной столичной магистрали будут укладывать асфальт 29.04.2023, 11:28

Как пойдет транспорт.

На участке проспекта Жукова в Минске 30 апреля (в воскресенье) будут укладывать асфальт. Из-за этого заезд к ТЦ Outleto с проспекта будет невозможен. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Асфальт будут укладывать на четной стороне проспекта Жукова на участке от улицы Железнодорожной до Брилевской. Движение там ограничат в ночь с 29 на 30 апреля.

Транспорт в обоих направлениях на время ремонта пустят по нечетной стороне проспекта (внутренней стороне 2-го транспортного кольца). Из-за этого изменения заезд к ТЦ Outleto с Жукова будет невозможен.

Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом — через улицу Минина (с нее организуют временный заезд к торговому центру), Попова, Машинистов, Автодоровскую, переулок Путейский.

— После закрытия движения сразу приступим к работам, постараемся справиться за один день — 30 апреля, после чего привычная схема движения будет восстановлена, — отметил директор «Гордорстроя» Сергей Панев. — Приносим извинения за временные неудобства.

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