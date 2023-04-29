Пакистан готовится поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II2
- 29.04.2023, 11:57
- 1,362
ЗРК поставят Киеву через Польшу.
Пакистан готовится поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II пакистанского производства. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на The Economic Times, ссылающуюся на собственные источники.
Согласно сообщению, пакистанские средства противовоздушной обороны будут поставляться через Польшу.
Издание сообщает, что в феврале Польша подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской стороной о поставках оборонного оборудования в Киев.
Польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в качестве покупателя-посредника, а базирующаяся в Канаде компания Tradent Global Solutions выступит в качестве консультанта-посредника.
Кроме того, Пакистан находится в процессе экспорта переносных зенитно-ракетных комплексов Anza Mark-II в Польшу для передачи затем Киеву.
Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно, сообщает «Милитарный».