Пакистан готовится поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II 2 29.04.2023, 11:57

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ЗРК поставят Киеву через Польшу.

Пакистан готовится поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II пакистанского производства. Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на The Economic Times, ссылающуюся на собственные источники.

Согласно сообщению, пакистанские средства противовоздушной обороны будут поставляться через Польшу.

Издание сообщает, что в феврале Польша подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской стороной о поставках оборонного оборудования в Киев.

Польская фирма PHU Lechmar LLC выступит в качестве покупателя-посредника, а базирующаяся в Канаде компания Tradent Global Solutions выступит в качестве консультанта-посредника.

Кроме того, Пакистан находится в процессе экспорта переносных зенитно-ракетных комплексов Anza Mark-II в Польшу для передачи затем Киеву.

Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно, сообщает «Милитарный».

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