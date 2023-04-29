Белоруска «клюнула» на низкую цену на авто и осталась без 9 тысяч рублей 29.04.2023, 12:13

Пинчанка, находящаяся в декрете, хотела купить автомобиль в семью.

Машину искала на одном из интернет-ресурсов, там нашла интересное предложение по хорошей стоимости. «Общение с продавцом происходило с использованием звонков в мессенджере, цена на авто была низкой „из-за срочной продажи“, просили предоплату, — сообщили в УВД Брестской области. — Эти факторы должны были смутить покупателя, но в этот раз этого не произошло».

«Девушка перечислила предоплату в 9000 рублей на указанный продавцом счет, — рассказали о схеме в милиции. — Вскоре поле этого продавец перестал выходить на связь. Девушка обратилась в милицию с заявлением: неизвестный под предлогом продажи автомобиля мошенническим путем завладел деньгами. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества».

Сообщается, подозреваемого пока не установили.

В УВД озвучили несколько очевидных советов, напомнить о которых будет не лишним: «Автомобили, которые продаются по заниженной цене, сразу должны насторожить потенциальных покупателей. Такая покупка может иметь проблемы в технической части или с юридической стороны. Покупка автомобилей — довольно распространенная схема в сфере мошенничества. Сделку купли-продажи стоит заключать только лично с владельцем, указанным в документах, и исключительно в МРО ГАИ. Не стоит вносить никаких предоплат, авансов и залогов».

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