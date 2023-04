На канале HBO выйдет еще один сериал по вселенной «Игры престолов» 1 29.04.2023, 12:29

Что известно о самом проекте и его первоисточнике.

В апреле стало известно, что канал НВО официально дал зеленый свет еще одному проекту по мотивам «Песни льда и пламени» – сериалу с рабочим названием «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» (A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight). Это будет еще один приквел, основанный на книгах Джорджа Р. Р. Мартина.

Liga.Tech разбиралась в том, что известно о новинке и что от нее следует ожидать.

Первоисточник

В 1998 году американский писатель Джордж Мартин, параллельно с работой над основным циклом, написал повесть «Межевой рыцарь», опубликованную в сборнике «Легенды» под редакцией Роберта Сильверберга. Через год последняя выигрывает престижную литературную премию в жанре фантастики «Локус» как лучшая антология.

Сюжет повести разворачивался примерно за 90 лет до событий «Игры престолов», а ее главным героем выступал новоиспеченный рыцарь Дункан, более известный под именем Дунк. Он отправляется в город Эшфорд на турнир, где знакомится и заводит дружбу с юным принцем Эйгоном, более известным как Эгг, и оказывается в центре опасных приключений.

Уже в 2003 году вышло продолжение под названием «Верный меч» в антологии «Легенды II», а в 2010-м третья повесть – «Таинственный рыцарь» для сборника «Воины». Их выделяют в подцикл «Истории о Дунке и Эгге», а в Украине они издавались под названием «Рыцарь Семи королевств». Мартин анонсировал четвертую под названием «Волчицы Винтерфелла», которая должна была выйти в 2013 году для антологии «Опасные женщины», однако писатель изменил свои планы, а повесть до сих пор считается недописанной.

По своей форме и наполнению повествования о приключениях Дункана и Эгга разительно отличаются от основного цикла «Песни льда и пламени». Это истории с очень локальным масштабом, небольшим количеством действующих лиц и событий и всего одним рассказчиком. Хотя характерные для фэнтезийной прозы писателя жестокие эпизоды или интриги присутствуют. Ближайшей аналогией будет сериал «Ксена: принцесса-воин», где героиня в компании напарницы тоже путешествовала и попадала в разные приключения.

Первые подробности сериала

Некоторыми подробностями будущего проекта в своем блоге поделился Джордж Р. Р. Мартин. По его словам, руководство HBO сразу заказало производство полного сезона, который станет экранизацией первой повести цикла. Планируется, что он будет состоять из шести эпизодов, однако эта цифра может измениться в процессе работы. Также может измениться и название сериала, впрочем, писатель заверил, что он точно не будет называться «Дунк и Эгг», поскольку зритель может подумать, что речь идет о ситкоме.

Сценарий пилотного эпизода уже написан и получил положительную оценку от писателя лично. Его автором выступил Айра Паркер, который до этого исполнял обязанности продюсера «Дома дракона» и выступил сценаристом одного из эпизодов его первого сезона.

Дата премьеры или даже начала съемок пока неизвестна. Сейчас идет работа по написанию сценария, которой занимается собранная Паркером команда. Также в проекте задействованы шоураннер «Дома дракона» Райан Кондалл и непосредственно сам Джордж Мартин.

Если первый сезон «Рыцаря Семи королевств» покажет хорошие рейтинги, НВО перейдет к экранизации следующих двух повестей. А дальше уже могут начаться проблемы из-за крайне медленных темпов работы Джорджа Мартина. Так, пятый том основного цикла под названием «Танец драконов» был опубликован в 2011 году (тогда же состоялась премьера первого сезона «Игры престолов»). У задуманного шестого тома «Ветра зимы» до сих пор нет даже примерной даты публикации. Кроме этого, в планах Джорджа Мартина числится выпуск «Волчиц Винтерфелла» и второй том хроники «Пламя и кровь», на которой частично основан «Дом дракона».

Поэтому когда сериал о Дунке и Эгге гипотетически «догонит» книги, есть два варианта событий: либо Мартин на волне успеха найдет в себе силы и время дописать четвертую повесть и последующие, либо сценаристам придется работать на основе его черновиков, как это было с последними сезонами «Игры престолов». Писатель в своих планах на подцикл был очень непоследовательным: в интервью количество запланированных повестей варьируется от шести до двенадцати.

