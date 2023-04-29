Климкин: Китайцы прекрасно понимают, что контрнаступление ВСУ будет иметь результат 29.04.2023, 12:54

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Зачем им его останавливать?

В вопросах, которые касаются российско-украинской войны, Китай отстаивает исключительно свои интересы. Об этом в опубликованном 28 апреля интервью DW заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Китайцы прекрасно понимают, что у нас есть свои планы, которые координируются с союзниками. Да и вообще, зачем китайцам останавливать контрнаступление? Китайцы зафиксировали свою позицию о стремлении к миру и желании прекращения огня. Затем они в эту позицию вернутся на другом этапе. Им совершенно нет смысла влиять на нашу позицию», – сказал Климкин.

По его мнению, Пекин также не будет пытаться сейчас влиять на позицию президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

«Китайцы не являются посредником и не хотят сближать позиции, а хотят, чтобы какие-либо вещи были невозможны без них. Китайцы прекрасно понимают, что контрнаступление будет иметь результат, после которого последует ситуация, когда начнутся разговоры о переговорах. Я думаю цель КНР – зафиксировать позицию по прекращению огня и показать, что только они могут говорить со всеми сторонами. А потом показать эту позицию западному и незападному миру. Поэтому я понимаю, что они работают на перспективу», – отметил экс-министр.

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